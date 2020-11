Acontece Bioseta realiza projetos para retomada das atividades em espaços de esporte e lazer de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Um estudo de biossegurança para retomada dos eventos sociais na Associação Leopoldina Juvenil está sendo elaborado pela Bioseta. Foto: Divulgação Um estudo de biossegurança para retomada dos eventos sociais na Associação Leopoldina Juvenil está sendo elaborado pela Bioseta. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Bioseta Inteligência Ambiental está desenvolvendo um estudo de biossegurança para retomada dos eventos sociais na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. O tradicional clube de Porto Alegre visa estabelecer protocolos de segurança sanitária para a realização de casamentos, aniversários e comemorações em geral. O corpo técnico da Bioseta deverá entregar o estudo até início de novembro, contemplando todos os cenários possíveis de utilização dos salões de festas, acessos e fluxos de pessoas.

A Bioseta já realizou estudo de biossegurança para a casa noturna Fever Club, no bairro Moinhos de Vento, propondo a adoção de mais de 60 protocolos de segurança para a volta das baladas. O projeto recomendou uma série de adaptações para o funcionamento da casa, como a adoção de um sistema de desinfecção ativa para garantia da qualidade do ar interior dos ambientes. A casa também foi totalmente setorizada, tanto na pista quanto nos camarotes, com demarcação de distanciamento seguro na pista de 4m² por pessoa ou pequenos grupos de até 4 amigos.

Segundo Bruno Osório, diretor executivo da Bioseta, os estudos são realizados por uma equipe multidisciplinar composta por engenheira química, bióloga, técnicos na área de segurança e profissionais da saúde. “Estamos oferecendo embasamento seguro para reabertura destes espaços, trazendo confiabilidade para empresários e clientes neste momento de retomada gradual das atividades, com segurança sanitária”, afirma.

Além da realização dos estudos, a Bioseta, foi a empresa escolhida pelo Sport Clube Internacional para realizar os processos de sanitização dos ambientes do Centro de Treinamentos, processos que visam ampliar medidas adotadas pelo clube para prevenção da disseminação da Covid-19.

