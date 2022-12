Rio Grande do Sul Carteiras de identidade já são encaminhadas no litoral pela Operação RS Verão Total

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Quem pretende viajar precisa se adiantar, pois a modalidade de entrega rápida está suspensa. Foto: Ascom/IGP

O encaminhamento de carteiras de identidade para quem passa as férias no litoral já conta com as equipes do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Em Rio Grande, o atendimento está acontecendo na sede do Tudo Fácil, no Partage Shopping, de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h, por ordem de chegada. Nos Postos de Identificação do litoral norte, o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Em Osório e Tramandaí, o atendimento é feito por ordem de chegada. Já em Torres é necessário agendar o atendimento pelo site. Durante a operação do ano passado, foram encaminhados 5.181 documentos. Não há idade mínima para fazer a carteira de identidade.

Todas as áreas de atuação do IGP contam com reforço para o atendimento às ocorrências do litoral. Ao todo, 84 servidores, entre peritos criminais e médico-legistas, papiloscopistas, técnicos em perícias e fotógrafos criminalísticos ficarão sediados no Posto Médico-Legal de Osório e no Posto de Criminalística de Capão da Canoa para o atendimento de todas as ocorrências registradas no litoral norte e sul do estado até o final da Operação, em 31 de março de 2023.

Quem pretende viajar precisa se adiantar, pois a modalidade de entrega rápida está suspensa. O prazo de entrega é de cerca de 15 dias.

