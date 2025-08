Acontece Casa Madre Ana oferece apoio humanizado a milhares de pacientes em tratamento na Santa Casa

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Casa Madre Ana acolhe gratuitamente pacientes de fora de Porto Alegre em tratamento na Santa Casa Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Inaugurada em 10 de maio de 2016, a Casa de Apoio Madre Ana é um dos principais projetos sociais da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Localizada em um prédio de quatro andares na Rua Vigário José Inácio, no centro da capital, a instituição acolhe gratuitamente pacientes e acompanhantes que vêm de outros municípios para realizar tratamento médico na Santa Casa.

O imóvel foi doado pelas irmãs Franciscanas. A iniciativa teve como mentor o médico Fernando Lucchese e contou com o apoio do então provedor Alfredo Englert. A Casa tem como objetivo oferecer hospedagem, alimentação e suporte social a pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente crianças com câncer, transplantados e pacientes com doenças cardíacas graves. Inicialmente com 60 leitos, hoje são 100 vagas disponíveis.

A estrutura inclui cozinha, refeitório, brinquedoteca, biblioteca com 8 mil livros, sala de TV e sala de costura. São oferecidas cinco refeições diárias para pacientes e familiares. Desde a inauguração, mais de 8 mil pessoas de todos os estados brasileiros já passaram pelo local. Todo o atendimento é gratuito e mantido exclusivamente por doações. Apesar do déficit mensal da Santa Casa com o SUS, estimado em 14 milhões de reais, a Casa Madre Ana segue firme na missão de oferecer acolhimento digno, com compaixão e humanismo.

