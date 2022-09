Acontece CASACOR RS lança 30ª edição do seu anuário nesta sexta-feira (02)

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

O evento acontece no Lechuza, restaurante da CASACOR RS. Foto: Divulgação/CASACOR Foto: Divulgação/CASACOR

A CASACOR RS lança, nesta sexta-feira (02), a 30ª edição do seu anuário, que reúne fotos e todas as informações sobre a mostra, os profissionais e os 40 ambientes que estão em exposição até o dia 02 de outubro, no prédio centenário Pia Chaves Barcellos, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre.

Na apresentação, terá um bate-papo para arquitetos sobre “Patrimônio histórico e arquitetura contemporânea”, com a presença de Pedro Ariel Santana, diretor de Relacionamento e Conteúdo da CASACOR, e Livia Pedreira, presidente do Conselho Curador da CASACOR. O evento será às 18h30, no restaurante da CASACOR RS.

