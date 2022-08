Acontece Ecobarreira Arroio Dilúvio, que promove a sustentabilidade na capital gaúcha, recebe visita de estudantes

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Alunos do Colégio Marista Rosário conheceram o projeto em Porto Alegre. Foto: Fernanda Chaves Foto: Fernanda Chaves

Os líderes e vice-líderes do 5º ano do Ensino Fundamental do Marista Rosário foram recebidos na Ecobarreira Arroio Dilúvio, nesta terça-feira (30), pelo vice-presidente do Conselho de Administração da Safeweb, Luiz Carlos Zancanella Junior. A atividade teve como objetivo conhecer a barreira ecológica que atravessa o Arroio Dilúvio e impede a chegada do lixo flutuante ao Guaíba. Os estudantes serão os multiplicadores do conhecimento adquirido sobre sustentabilidade aos demais colegas, fortalecendo a educação ambiental na escola.

Um olhar para o desenvolvimento sustentável

A parceria firmada pelo Marista Rosário junto ao Instituto Safeweb, que desenvolve o projeto, tem como objetivo despertar o sentimento de corresponsabilidade e cidadania. Em 2022, além do trabalho conjunto já fidelizado com a Uber Planet, a Ecobarreira também conta com a parceria do Colégio Marista Rosário. Inaugurada em 2016, a Ecobarreira Arroio Dilúvio é uma iniciativa desenvolvida pelo Instituto Safeweb.

O projeto consiste em uma barreira física construída com módulos flutuantes de plástico. O lixo depositado no Arroio Dilúvio chega até a barreira e é acondicionado em uma gaiola. Os resíduos são coletados e encaminhados para uma destinação ambientalmente adequada. A ideia da construção foi inspirada em um projeto similar, desenvolvido em Baltimore, nos Estados Unidos, adaptado à capital pelo vice-presidente da Safeweb, Luiz Carlos Zancanella Junior.

