Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Empresa oferece 87 vagas para o Rio Grande do Sul em nível técnico e universitário. Foto: Willian Barbosa Foto: Willian Barbosa

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, a Braskem está oferecendo 87 vagas para o Rio Grande do Sul através do seu Programa de Estágio 2023. Os interessados poderão se inscrever até o dia 12 de setembro pelo site braskem.com.br/carreira. O programa tem duração de um a dois anos, com início a partir de janeiro.

As vagas são para estudantes de nível universitário que estejam cursando a partir do segundo ano de graduação nos mais diversos cursos superiores. Já os estudantes de nível técnico precisam ter, no mínimo, um ano de vínculo com a instituição de ensino nos cursos de Química, Plásticos, Mecânica, Automação, Eletrônica, Eletroeletrônica, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Petroquímica. Os interessados devem ter disponibilidade para estagiar de 30 a 40 horas semanais.

Com o objetivo de promover um ambiente de trabalho cada vez mais diversificado e inclusivo, o programa visa reforçar os valores da empresa e atrair o público universitário e técnico. Metade das vagas serão destinadas a mulheres, 45% para pessoas negras e 5% para pessoas com algum tipo de deficiência.

Na edição anterior, o Programa de Estágio Braskem contou com mais de 29 mil inscrições. Deste total, foram contratadas 273 pessoas, de nível universitário e técnico, de diferentes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Sul.

