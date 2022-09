Acontece Cotrijal reabre loja em Tapejara com ampliação do mix de produtos

A unidade é a 33ª loja da cooperativa. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

“É uma loja para todos os gostos, feita para os nossos associados e demais clientes, que encontrarão muitas opções para o seu dia a dia.” Foi assim que o gerente da unidade de negócios da Cotrijal, Angelo Roberto de Freitas Moraes, celebrou a ampliação da loja da Cotrijal em Tapejara, na quinta-feira (08).

De acordo com o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, são mais de 20 mil itens que passarão a atender as necessidades do município e região. “Mais um projeto concluído dentro do nosso planejamento estratégico. Com esta ampliação da loja, que mudou de local, o espaço será mais amplo, com 1.000m². Além disso, houve um aumento do número de itens, passando de 3.500 para 20 mil”, enfatiza.

Segundo Enio Schroeder, vice-presidente da Cotrijal, esta inauguração mostra o potencial de crescimento do varejo. “É um segmento que tem conquistado o seu espaço. Temos feito investimentos nas lojas, que estão cada vez maiores e mais modernas. Já fizemos muito e faremos ainda mais para que os associados possam seguir se orgulhando da sua cooperativa”, explica.

Por fim, o superintendente de Varejo da Cotrijal, Valcir Zanchett, destacou a ampliação da 33ª loja da cooperativa. “É uma satisfação abrir esta unidade, e estamos felizes pelo investimento feito em Tapejara pela Cotrijal. Aqui, nossos clientes vão encontrar uma loja mais segmentada”, conclui.

O novo espaço conta com salas para atendimento aos produtores. A loja terá um mix amplo com produtos nas linhas de: material de construção, pet, agrícola, medicamentos veterinários, Cotrijal Rações, lar e eletro e pneus e ferragens, além de disponibilizar 10 vagas de estacionamento aos clientes.

