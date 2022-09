Acontece Clovis Tramontina palestra em Paraí (RS) nesta semana

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Empresário comandou por 30 anos a Tramontina, uma das marcas mais conhecidas pelos brasileiros. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (15), às 19h, o empresário Clovis Tramontina ministra na cidade de Paraí (RS) a palestra “Paixão, Força e Coragem” com memórias de sua trajetória pessoal e profissional no comando da empresa Tramontina. O evento é realizado pela Câmara da Indústria, Comércio, Serviços, Agropecuária e Cultural de Paraí (CIC). Após a palestra, haverá uma sessão de autógrafos de sua biografia.

Desde muito cedo, Clovis frequentou os corredores da empresa fundada pelo avô, Valentin, há 111 anos, na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. Em 1980, aos 25 anos, levou o talento para os negócios à Tramontina. Trabalhou com vendas por mais de uma década e, aos 36, foi promovido a presidente do empreendimento.

Na época, a marca, que era conhecida apenas no Rio Grande do Sul, tinha um grande número de concorrentes. Com uma capacidade criativa ímpar, Clovis fez do marketing o maior aliado para expandir os negócios. Com forte investimento em propagandas na grande mídia, a Tramontina passou a ser admirada por milhões de brasileiros.

A palestra acontece no Clube Gercan e os ingressos podem ser adquiridos através do telefone e WhatsApp (54) 99649-5699.

