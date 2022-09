Acontece Professora da Coreia do Sul ministra aulas de gastronomia na Unisinos

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Intercâmbio é uma parceria com o Korean Food Promotion Institute (KFPI). Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Gastronomia da Unisinos está recebendo a professora sul-coreana Sieun Lee para a realização da disciplina de Cultura Culinária Coreana, promovida em parceria com o Korean Food Promotion Institute (KFPI). As aulas ocorrem de forma presencial, nos campi São Leopoldo e Porto Alegre, e seguem até o final de outubro.

Essa é a segunda vez que a professora Lee vem ao Brasil. Antes de ministrar as aulas na Unisinos, ela esteve em São Paulo ofertando o curso para uma grande rede de hotéis. “Aqui é muito diferente da experiência que tive em São Paulo. Eu tenho mais tempo para mostrar muito mais do meu conhecimento”, destaca. Lee também considera essa experiência mutuamente boa para os estudantes e para ela, tanto que a professora até assiste algumas aulas da Gastronomia. “A cultura e a comida são diferentes. Eu sabia um pouco antes de vir, mas estar aqui é muito diferente, e estou gostando. Quero aprender mais sobre o Brasil, e assistir às aulas está sendo muito bom para mim também.”

A coordenadora da Gastronomia, Flávia da Silveira e Silva, explica como aconteceu o processo após a contemplação do edital. “O KPFI encaminha a instrutora coreana para cá, nós fazemos a mediação, mas as aulas são todas com a professora Lee.” Sarah Winck de Almeida, também coordenadora da graduação, menciona como o curso é ofertado: “São 20 alunos que participam das aulas. Essa é uma atividade acadêmica que, por recebermos recurso do KFPI, conseguimos fazer de forma gratuita para os estudantes”.

A professora sul-coreana encerra a sua passagem pela Unisinos em outubro, quando a turma realizará um evento para apresentar a culinária coreana ao público.

