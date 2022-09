Acontece Prêmio Destaque Empresarial ACICC é entregue no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Associação Comercial, Industrial e Prestadora de Serviços de Capão da Canoa e Xangri-lá completou 50 anos Foto: Divulgação Associação Comercial, Industrial e Prestadora de Serviços de Capão da Canoa e Xangri-lá completou 50 anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A 7ª edição do Prêmio Destaque Empresarial ACICC (Associação Comercial, Industrial e Prestadora de Serviços de Capão da Canoa e Xangri-lá) e a comemoração dos 50 anos da entidade foram realizadas no último sábado (10) no Litoral Norte gaúcho.

O prêmio foi criado em 2014 com o intuito de homenagear os empreendedores e profissionais autônomos que se destacaram pelo desempenho empresarial, ações de liderança, participação comunitária e contribuição para estimular e elevar o desenvolvimento desses municípios.

Para isso, foi realizada uma pesquisa de opinião pública aplicada pelas universidades que são parceiras e fazem parte do quadro de associados da entidade. Foram premiados 60 segmentos empresariais.

Outro momento especial foi a entrega do troféu “Empresário Destaque” para Hélio Silveira Gomes, fundador do Grupo Zona Nova. Essa premiação é um reconhecimento que valoriza empreendedores que registraram evolução significativa em seus negócios.

O ponto alto da noite ficou por conta dos parabéns e brinde em comemoração ao aniversário de 50 anos da entidade. “As ideias só dão certo quando as pessoas e as empresas acreditam e somam forças. Nestes 50 anos, a ACICC trabalhou fortemente em prol do fortalecimento do comércio e indústria local”, disse o presidente da associação, Augusto Roesler.

