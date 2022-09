Acontece Havan ocupa 6ª posição no ranking de melhor empresa do varejo do Brasil da revista Exame

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A varejista conta com 173 megalojas localizadas em 22 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Havan garantiu, mais uma vez, espaço na lista de “Melhores e Maiores Empresas” feita pela revista Exame. Na categoria Atacado/Varejo, a empresa aparece como uma das seis melhores entre as 400 marcas do setor. Em 2021, a varejista ficou na 27ª posição, subindo 21 posições em um ano.

O prêmio, considerado o mais tradicional e prestigiado de negócios da economia brasileira, avaliou as empresas que apresentaram maior crescimento em indicadores financeiros e em práticas sociais, ambientais e de governança em 2021. No ranking geral que elencou as mil melhores e maiores empresas, a Havan ficou na posição de número 79, com receita líquida de R$ 9.556.115 no ano passado..

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, diz que é um orgulho receber esse reconhecimento. “É o coroamento de todo o trabalho e dedicação dos nossos mais de 22 mil colaboradores. É uma conquista de todos”, afirma.

Hang lembra que a Havan é uma empresa de 36 anos que já trilhou muitos caminhos, enfrentou crises, altas inflações, pandemia e, agora, a guerra na Ucrânia, que tem impactado todo o mundo, mas nunca deixou de crescer. “Somente no primeiro semestre de 2022, crescemos 25% e tivemos um recorde de vendas e de lucro. Entregamos muito mais do que o cliente espera receber. Temos tudo em um só lugar e somos uma loja da família que encanta todas as classes sociais.”

Fundada em 1986, em Brusque (SC), a varejista conta com 173 megalojas localizadas em 22 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Neste mês, dia 24 de setembro, a varejista inaugura ainda a filial de número 174, em Natal, a primeira no estado do Rio Grande do Norte. São mais de 22 mil colaboradores diretos e mais de 120 mil empregos indiretos. A rede oferece aos clientes um mix de mais de 350 mil itens, sendo que 95% são produtos nacionais, possuindo, aproximadamente, 700 fornecedores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece