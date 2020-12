Polícia também encontrou o corpo do homem no local. Família diz que ele era obcecado pela jovem e passou a persegui-la depois do fim do namoro

Polícia também encontrou o corpo do homem no local. Família diz que ele era obcecado pela jovem e passou a persegui-la depois do fim do namoro. (Foto: Arquivo Pessoal)

Foto: Arquivo Pessoal