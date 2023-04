Polícia Casal de irmãos é preso com mais de 290 quilos de maconha em Passo Fundo, no Norte do RS

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Apreensão causou prejuízo estimado em mais de R$ 650 mil ao crime organizado Foto: PRF/Divulgação Apreensão causou prejuízo estimado em mais de R$ 650 mil ao crime organizado. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) confirmou, neste domingo (16), a prisão de um homem e uma mulher com 291 quilos de maconha escondidos dentro de um veículo, em Passo Fundo, no Norte do Estado. A dupla transportava a droga em uma Compass e usava um Corolla para acompanhar a viagem.

Os policiais realizavam uma operação de combate à criminalidade quando receberam informações sobre os veículos, vindos de Santa Catarina transportando ilícitos. Foi realizado um cerco nas rodovias da região e a caminhonete com as características informadas foi encontrada quando estava chegava na BR-285.

Logo à frente foi montado um bloqueio policial e os dois carros foram abordados. Dentro da Compass havia centenas de tabletes de maconha, acondicionados no banco traseiro e no porta-malas.

O motorista da Compass tem 28 anos e já tinha ocorrência policial por tráfico de drogas. A condutora do Corolla tem 24 anos e não tinha ocorrências. Os presos são irmãos, naturais da cidade de Feliz.

Os dois foram presos e encaminhados à Polícia Civil para registro do flagrante. A apreensão causou um prejuízo estimado de mais de 650 mil reais ao crime organizado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/casal-de-irmaos-e-preso-com-mais-de-290-quilos-de-maconha-em-passo-fundo-no-norte-do-rs/

Casal de irmãos é preso com mais de 290 quilos de maconha em Passo Fundo, no Norte do RS

2023-04-16