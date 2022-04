Geral Casal de Santa Catarina é preso em cruzeiro na França com carregamento de cocaína avaliado em 2 milhões e meio de reais

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2022

A dupla estava a bordo do cruzeiro transatlântico MSC Seaside, no Mediterrâneo. (Foto: Reprodução)

Um casal de catarinenses de Balneário Camboriú foi preso em Marselha, na França, acusado de tráfico internacional de drogas, no início deste mês. A dupla estava a bordo do cruzeiro transatlântico MSC Seaside, no Mediterrâneo. Os 12 quilos de cocaína levados pelos brasileiros foram encontrados durante uma inspeção feita por funcionários da alfândega. A droga estava avaliada em 500 mil euros, equivalente a R$ 2,5 milhões.

O casal embarcou no cruzeiro no Rio de Janeiro e seguiu viagem até a Europa. De acordo com o jornal francês local La Provance, o casal foi identificado apenas pelo primeiro nome: Tayrana e João e, durante toda a viagem, fingiram ser marido e mulher.

De acordo com canal de televisão francês BFM, o casal recebeu uma sentença de dois anos de prisão.

A droga foi descoberta no dia 4 de abril entre as bagagens do casal, ambos com cerca de 20 anos. Segundo a polícia, a cocaína era uma encomenda feita ao casal para ser entregue na Itália. O dinheiro seria repartido entre os dois e cada um ficaria com um valor entre € 6 mil e € 7 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 30 mil.

Ainda segundo o La Provance, Tayrana trabalhava como empregada doméstica e foi demitida após “recusar os avanços de seu patrão”. Ela teria conhecido João em uma festa e aceitado ir com ele em uma viagem a Europa levando o carregamento em troca do pagamento. O advogado da mulher disse ainda ao jornal que ela não tinha conhecimento do conteúdo das malas.

Ainda de acordo com a imprensa da França, a cocaína seria levada até o porto de Gênova, na Itália.

Costa Diadema

No último dia 18, a Polícia Federal prendeu seis pessoas que embarcariam em um cruzeiro no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, com cerca de 30 kg de drogas. Conforme a PF, os suspeitos, três homens e três mulheres, responderão por tráfico internacional, já que o navio seguia para a Europa.

O navio Costa Diadema encerra a temporada nacional de cruzeiros de 2022 em uma viagem de 18 dias com saída de Santos e destino à Itália, com passagem pela Espanha.

A ação fez parte da Operação Transatlântico, realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal, Polícia Militar e Guarda Portuária.

Um passageiro oriundo do Estado de Santa Catarina teve cocaína encontrada no fundo falso de uma mala. A droga foi descoberta com a ajuda de um cão farejador.

Mais quatro brasileiros, dois de Santa Catarina e um casal do Estado do Ceará, também foram presos em flagrante. Além deles, um argentino foi detido com 1,740 kg de cocaína preso à cintura. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

