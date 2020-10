Polícia Casal de traficantes é preso em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Entorpecentes foram encontrados em residência no bairro Mundo Novo Foto: BM/Divulgação Entorpecentes foram encontrados em residência no bairro Mundo Novo. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

Uma ação do 1º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar resultou na apreensão de drogas durante uma ação realizada entre o final da noite de terça-feira (13) e início da madrugada desta quarta-feira (14) em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Um casal de traficantes foi preso em flagrante em uma residência na rua Bela Vista, no bairro Mundo Novo.

Com a dupla, os policiais militares apreenderam cerca de meio quilo de cocaína e 690 gramas de crack, além de quatro sacos contendo eppendorfs (microtubos utilizados para embalar drogas em pó) vazios, uma balança digital e um telefone celular.

A ocorrência começou quando o efetivo realizava o patrulhamento tático motorizado na área. Os policiais militares receberam informações de populares que o casal estava envolvido com o tráfico de entorpecentes e armazenando drogas na moradia. A mulher foi detida no pátio da casa. Já o homem foi preso ao chegar no local em torno de 40 minutos depois.

