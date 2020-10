Rio Grande do Sul Ministério da Saúde prorroga habilitação de 205 leitos de UTI para o coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Serão liberados mais de R$ 9,8 milhões para 12 hospitais do Estado Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Serão liberados mais de R$ 9,8 milhões para 12 hospitais do Estado. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Saúde prorrogou por mais 30 dias a habilitação de 205 leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) para tratar adultos com a Covid-19 no Rio Grande do Sul, sendo 129 apenas em Porto Alegre.

No total, serão liberados R$ 9,84 milhões para o custeio das unidades em 12 hospitais gaúchos. Na Capital, a prorrogação valerá para 85 leitos do Hospital de Clínicas, que irá receber R$ 4,08 milhões, e para 44 leitos da Santa Casa, com a liberação de R$ 2,112 milhões.

Confira a lista dos hospitais beneficiados:

Canoas – Hospital de Pronto Socorro – 5 leitos – R$ 240 mil

Erechim – Fundação Hospitalar Santa Terezinha – 5 leitos – R$ 240 mil

Espumoso – Hospital Notre Dame São Sebastião – 5 leitos – R$ 240 mil

Farroupilha – Hospital São Carlo – 5 leitos – R$ 240 mil

Gramado – Hospital Arcanjo São Miguel – 8 leitos – R$ 384 mil

Pelotas – Hospital Escola da Universidade Federal – 20 leitos – R$ 960 mil

Porto Alegre – Santa Casa – 44 leitos – R$ 2,112 milhões

Porto Alegre – Hospital de Clínicas – 85 leitos – R$ 4,08 milhões

Santa Cruz do Sul – Hospital Ana Nery – 5 leitos – R$ 240 mil

São Gabriel – Santa Casa – 5 leitos – R$ 240 mil

Taquari – Hospital São José – 10 leitos – R$ 480 mil

Venâncio Aires – Hospital São Sebastião Mártir – 8 leitos – R$ 384 mil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul