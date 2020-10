Porto Alegre Em greve, trabalhadores do Imesf voltam a protestar contra a extinção do órgão em Porto Alegre

14 de outubro de 2020

Dezenas de profissionais se reuniram em uma caminhada, que partiu da Unidade de Saúde Modelo, no bairro Santana, em direção à sede da prefeitura Foto: Alex Rocha/PMPA/Arquivo Dezenas de profissionais se reuniram em uma caminhada, que partiu da Unidade de Saúde Modelo, no bairro Santana, em direção à sede da prefeitura. (Foto: Alex Rocha/PMPA/Arquivo) Foto: Alex Rocha/PMPA/Arquivo

Os trabalhadores vinculados ao Imesf (Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família) voltaram a protestar contra a extinção do órgão, nesta quarta-feira (14), nas ruas de Porto Alegre. Dezenas de profissionais se reuniram em uma caminhada, que partiu da Unidade de Saúde Modelo, no bairro Santana, em direção à sede da prefeitura.

O Sindisaúde/RS estima que 200 profissionais do Imesf aderiram à greve que vai até a sexta-feira (16). Com a paralisação, a categoria quer pressionar a Justiça a analisar uma liminar contra a extinção do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) que impede o Executivo de terceirizar a gestão no atendimento primário.

O entendimento é de que a ação também veda a rescisão dos contratos dos trabalhadores do Imesf. Havia a expectativa de que parte dos profissionais fosse absorvido pelas entidades filantrópicas que assumiram a gestão dos postos – algo que, segundo a categoria, acontece de forma muito lenta.

A Prefeitura ainda não tem um balanço de quantas pessoas foram afetadas por causa da greve do Imesf. Para a PGM (Procuradoria-Geral do Município), a execução do TAC está relacionada com a prestação do serviço de atenção básica na Capital. Ou seja: a obrigação já teria sido cumprida com a criação do próprio Imesf. Logo, as contratações na área seriam legais, já que são realizadas em caráter complementar.

