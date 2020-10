Política Ministro das Comunicações diz que privatização dos Correios pode ocorrer em 2021

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ministro Fabio Faria (D) levou texto ao Planalto nesta quarta-feira (14), mas não apresentou o documento à imprensa Foto: Guilherme Mazui/Divulgação Ministro Fabio Faria (D) levou texto ao Planalto nesta quarta (14), mas não apresentou o documento à imprensa. (Foto: Guilherme Mazui/Divulgação) Foto: Guilherme Mazui/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro das Comunicações, Fabio Faria, afirmou nesta quarta-feira (14) que a privatização dos Correios pode ocorrer em 2021.

Faria deu a declaração a jornalistas no Palácio do Planalto. Ele afirmou que esteve no local para entregar ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, um projeto que “vai dar condições” para que o processo de venda da estatal ocorra a partir do ano que vem.

O ministro não apresentou o projeto à imprensa. O texto, afirmou ele, trata “mais sobre princípios do que regras”, já que o Congresso Nacional discutirá a privatização dos Correios.

“Estamos falando aí em 2021, o projeto chegar [ao Congresso] no começo do ano que vem. E, até o final de 2021, a ideia é de votarmos e que os Correios estejam prontos para o processo de privatização”, disse.

“O Congresso Nacional deve se debruçar em relação a esse tema. É lá a arena onde serão debatidos todos os requisitos necessários, tratar da universalização das entregas dos Correios, em relação aos funcionários, tudo isso será tratado com bastante cuidado no Congresso Nacional”, completou ele.

Regras da privatização

Faria informou que uma empresa de consultoria contratada pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), a Accenture, entregará em até 120 dias um parecer sobre o tema.

Segundo ele, esse parecer será enviado ao Congresso, que vai tratar das regras da privatização dos Correios. Ele disse que os servidores da estatal terão “oportunidade” para conversar com os parlamentares e que a privatização não será feita de forma “brusca”. “Ninguém vai fazer esse processo de uma maneira brusca. Ele será feito no momento certo, o Congresso com certeza vai saber ser justo em relação a esse tema”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política