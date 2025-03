Rio Grande do Sul Casal é investigado por invadir conta de prefeita de Novo Hamburgo na internet

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Fátima Daudt governou o município de 2017 a 2024. (Foto: Arquivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil cumpriu nessa quarta-feira (12) mandados de busca e apreensão na residência de um casal e no Centro Administrativo de Novo Hamburgo (Vale do Sinos). No foco da investigação está a invasão da conta pessoal de uma ex-prefeita do município. As ordens judiciais foram autorizadas pela juíza Mariana Francisco Ferreira, da 1ª Vara Regional de Garantias de Porto Alegre.

Conforme as investigações, Fátima Daudt (PSDB) – que governou o município de 2017 a 2024 – identificou acessos não autorizados na sua conta pessoal da plataforma Gov.br, meses atrás. O histórico de logins permitiu identificar os locais onde se deram as invasões. O casal investigado trabalhou na administração municipal durante o mandato de Fátima e foi exonerado em 2024.

A ação corre em sigilo, mas teve alguns detalhes informados nessa quarta-feira pelo site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O endereço virtual é tjrs.jus.br.

Embasamento

“Constato que as informações da autoridade policial, no sentido de envolvimento dos investigados na prática de crime de invasão de dispositivos, encontram amparo na diligência da equipe investigativa”, sublinhou a magistrada ao dar o sinal-verde ao cumprimento das ordens judiciais.

Ela também frisou que o objetivo da medida de apreensão de computadores, notebooks, aparelhos celulares foi apresentada no pedido da autoridade policial: “A equipe policial apurou que os acessos realizados estiveram vinculados a um endereço de IP que remete ao provedor de internet da prefeitura de Novo Hamburgo”.

(Marcello Campos)

