Polícia Casal é preso com 15 quilos de maconha em rodoviária na Fronteira Oeste do RS

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2020

Os traficantes estavam em um ônibus que partiu de Porto Alegre rumo a Itaqui Foto: Polícia Civil/Divulgação Os traficantes estavam em um ônibus que partiu de Porto Alegre rumo a Itaqui. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Após o recebimento de uma denúncia informando que uma mulher e um homem estariam chegando com drogas em Itaqui, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, em um ônibus vindo de Porto Alegre, na manhã deste domingo (05), a Polícia Civil se deslocou até a rodoviária do município para realizar a abordagem do casal.

Nas bagagens da dupla, foram localizados 26 tabletes de maconha, totalizando 15 quilos da droga. A mulher, de 25 anos, e o homem, de 18 anos, foram presos em flagrante.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Polícia