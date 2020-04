Política 59% dos brasileiros rejeitam a hipótese de renúncia de Bolsonaro, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2020

"Da minha parte, a palavra renúncia não existe", declarou o presidente da República Foto: Carolina Antunes/PR "Da minha parte, a palavra renúncia não existe", declarou o presidente da República. (Foto: Carolina Antunes/PR) Foto: Carolina Antunes/PR

Cinquenta e nove por certo dos brasileiros rejeitam a hipótese de renúncia do presidente Jair Bolsonaro em meio a sua atuação no combate à Covid-19. É o que aponta uma pesquisa do Datafolha divulgada neste domingo (05).

Já 37% dos entrevistados desejam que o chefe do Executivo renuncie, conforme vem sendo pedido por políticos da oposição, diz o instituto. Quatro por cento não souberam responder.

O levantamento, feito por telefone, entrevistou 1.511 pessoas entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro é de três pontos percentuais.

De acordo com a pesquisa, 33% dos entrevistados consideram boa ou ótima a gestão da crise sanitária pelo presidente da República.

Oposição

Um grupo de políticos da oposição, incluindo os ex-presidenciáveis Fernando Haddad (PT-SP), Ciro Gomes (PDT-CE) e Guilherme Boulos (PSOL-SP), lançou um manifesto pedindo a renúncia de Bolsonaro em meio à pandemia de coronavírus.

“Da minha parte, a palavra renúncia não existe. Eu fico feliz até por estar na frente do combate a um problema grande como esse. Fico pensando como estaria o outro que ficou em segundo lugar [Fernando Haddad] no meu lugar aqui”, declarou o presidente do Brasil.

