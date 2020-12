Polícia Casal é preso por porte ilegal de arma de fogo em Muitos Capões

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Homem tinha antecedentes por homicídio Foto: PRF/Divulgação O homem tinha antecedentes por homicídio (Foto: PF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

No final da tarde desta sexta-feira (18), na BR 285, na localidade de Muitos Capões, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal de Caxias do Sul com uma arma que possuía restrição de apropriação indébita. A arma teria sido adquirida de usuários de drogas no centro de Caxias do Sul.

A prisão aconteceu quando agentes da PRF realizavam uma ação de combate ao crime e abordaram uma Parati com placas de Caxias do Sul. Durante a fiscalização, os policiais encontraram na bolsa da mulher, de 39 anos, um revólver calibre 38 pronto para uso, 24 munições e mil reais em dinheiro.

O motorista, de 47 anos, já possuía antecedentes por desacato e por um homicídio ocorrido em 2003 em Caxias do Sul. O casal foi preso e conduzido à polícia judiciária em Vacaria, com a arma apreendida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia