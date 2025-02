Rio Grande do Sul Casal é preso preventivamente em Viamão por agressões que levaram à morte do filho de 9 meses

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Residência dos investigados foram alvo de mandado de busca e apreensão. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil gaúcha prendeu preventivamente em Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre), nessa quarta-feira (5), um homem e uma mulher investigados pela morte do filho, de 9 meses. No dia 29 de janeiro, o bebê chegou sem vida a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com sinais de tortura, posteriormente confirmados pelo exame necropsial.

De acordo a titular da 1ª Delegacia de Polícia do município, o casal – ele com 23 anos, ela de 19 – submeteu a criança a agressões e negligência, com intenso sofrimento físico e mental: “Laudos periciais concluíram que o óbito se deu em decorrência de traumatismo craniano, mas foram constatadas múltiplas lesões”.

Os investigados estavam em sua residência, no bairro Santa Cecília, quando foram alvo de operação denominada “Desamparo”, mediante duas ordens judiciais de prisão. Também foi cumprido mandado de busca e apreensão. Os agentes contaram com apoio de colegas da Delegacia de Homicídios de Viamão (DPHPP).

Meses antes, a criança havia permanecido durante cerca de duas semanas em um abrigo municipal, por suspeita de maus-tratos. Mas os pais obtiveram decisão judicial favorável ao retorno do filho para casa, mediante o compromisso de participarem de programas da prefeitura de Viamão – jamais cumprido.

A investigação apontou que a violência física era cometida de forma contumaz pelo homem, com reincidência após a intervenção das autoridades e sob conivência da mulher. No exame do corpo do bebê foram constatadas marcas de fraturas, hemorragias em órgãos internos e outros indícios de tortura constante ao longo do tempo.

Estupro de adolescente indígena

Na próxima quarta-feira (13), um homem de 36 anos será submetido a júri popular na cidade de Coronel Bicaco (Noroeste gaúcho) pelo estupro e estrangulamento de uma adolescente caingangue, de 14 anos. O crime foi cometido na madrugada de 1º de agosto de 2021, em área de lavoura no município de Redentora.

O réu está preso preventivamente e responde por feminicídio, estupro de vulnerável, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e dissimulação. Conforme denúncia do Ministério Público, o homem ofereceu carona à garota em uma localidade onde eram realizados bailes e, durante o trajeto, a atacou sexualmente, aproveitando-se do fato de ela estar embriagada. O corpo da vítima foi encontrado três dias depois, em um matagal na região.

(Marcello Campos)

2025-02-05