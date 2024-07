Acontece Casas da esquina da antiga Calçada da Fama, em Porto Alegre, são restauradas

Quem passa pela Fernando Gomes com a Padre Chagas já pode ver os sobrados dos anos 1930 restaurados Foto: Alexandre Raupp/WOSS Quem passa pela Fernando Gomes com a Padre Chagas já pode ver os sobrados dos anos 1930 restaurados. (Foto: Alexandre Raupp/WOSS) Foto: Alexandre Raupp/WOSS

Aos poucos, volta a ganhar vida uma das esquinas mais tradicionais de Porto Alegre: a das ruas Fernando Gomes e Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento. Esse era o ponto inicial da Calçada da Fama, uma região charmosa, com lojas, restaurantes e bares que foram desaparecendo após a pandemia de coronavírus.

A WOSS Incorporadora retirou os tapumes que escondiam dois sobrados dos anos 1930 — onde funcionaram, por anos, o Dado Pub e o Bar do Gomes — que foram restaurados. As casas fazem parte do novo empreendimento em construção no local, que busca se inserir de forma harmônica no Moinhos de Vento: de alto padrão, com arquitetura atemporal, respiros, vegetação e operações comerciais.

“O projeto desenvolvido pelos escritórios de arquitetura Ambidestro e Ideia1 não poderia deixar de considerar o histórico e a vocação do Moinhos. Por isso, além do residencial, o empreendimento contará com espaços para lojas e restaurantes voltados para a rua e reserva um espaço importante para a vegetação”, conta o sócio da incorporadora WOSS, Daniel Goldsztein.

Ambas as construções estão na memória afetiva de quem é morador ou frequentador da região, conforme pesquisa desenvolvida para nortear o projeto. “Vimos que as pessoas que circulam pelo bairro têm expectativa de ver aquele ponto movimentado novamente, com alguma referência ao que fez parte do passado. Por isso, fizemos questão de manter essas casas que serão entregues de volta à cidade: sob administração dos seus proprietários, serão locadas por operações comerciais”, explica Goldsztein.

Os sobrados foram listados pela Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre à pedido da incorporadora. Cada sobrado conta com duas casas. Em um deles, cada casa tem 198 metros quadrados. No outro, 164 metros quadrados cada casa. As obras de restauração duraram 10 meses e custaram cerca de R$ 3 milhões.

O empreendimento

O projeto prevê duas torres residenciais com vista perene para os jardins do Dmae e uma cobertura estilo casa em cada uma delas. Considerando a vocação do bairro, foram previstas lojas na parte inferior de um dos prédios para operação de serviços e comércio. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2024.

