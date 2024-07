Acontece Gaúcho estreia em reality nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

Felipe Loposzinski será um dos participantes do reality "The Real Estate Brasil" que estreia segunda-feira (22) na TV Pampa. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O arquiteto e design de interiores gaúcho Felipe Loposzinski será um dos participantes do reality “The Real Estate Brasil” que estreia segunda-feira (22) na TV Pampa. O reality show nacional foca em temas imobiliários, explorando e impulsionando a construção civil, e destaca novos talentos e inovações.

O programa da Rede TV é o primeiro reality dedicado ao universo da construção e reforma no Brasil a será transmitido todas as segundas, às 23h, pela TV Pampa, além de ficar disponível também na Prime Video. Os participantes competirão para se tornarem sócios de uma construção de alto padrão, com desafios elevados e polêmicas envolvidas, proporcionando aprendizados e entretenimento exclusivos sobre o cenário habitacional para profissionais e entusiastas da área.

Felipe, natural de Estrela, no Rio Grande do Sul, comunicou a participação em suas redes sociais. “Surgiu a oportunidade e pensei, por que não?”, compartilhou. Com muitas dúvidas, por ser a temporada de estreia, o arquiteto comenta que se permitiu estar vulnerável em um ambiente em é avaliado o tempo todo. “Fui com a coragem dentro da mala e a missão de me autodesafiar nessa aventura”, declarou.

Felipe agora convida todos para acompanhar o resultado dessa aventura na disputa com desafios reais, aprendizados e prêmios, todas as segundas, das 23h à 00h. Além do reconhecimento profissional na área, o vencedor recebe o Prêmio para profissionais de Arquitetura, Construção, Design de Interiores, Incorporação e Corretagem.

2024-07-19