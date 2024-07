Acontece Fábrica gaúcha reduz preço de casas modulares para atender a atual demanda

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Modutech, empresa de Esteio, está preparada para entregar até 100 casas em 90 dias. Foto: Divulgação Grupo Colmeia Foto: Divulgação Grupo Colmeia

Empresa gaúcha especializada em construção modular, a Modutech está organizada para atender, em caráter de urgência, municípios e clientes diretos no fornecimento de casas de uso permanente ou temporário. Embora seja prioritariamente voltada para o mercado da construção civil como fornecedora de instalações e moradias para canteiros de obra, a empresa decidiu atender a demanda por casas residenciais, adequando a sua capacidade de produção para até 100 casas em 90 dias.

Em conjunto com os seus principais fornecedores, promoveu uma otimização dos custos de matéria-prima, que resultou em uma redução de 10% no preço final dos produtos. Fundada em 2012, a Modutech pertence ao Grupo Colmeia, que acumula 30 anos de experiência em construção modular. “Podemos entregar, de forma ágil, casas que respondem às normas técnicas do setor de construção civil, sendo soluções com qualidade, conforto e segurança. Para pedidos acima de 50 casas, estamos comprometidos a reduzir ainda mais os preços”, informa o diretor comercial da empresa, Júlio Delfino.

A casa da categoria de uso permanente possui 27m², com durabilidade superior a 100 anos, ao preço de R$105 mil. Já o modelo temporário, que possui 14m², revestimento em EPS e vida útil de 50 anos, é vendida por R$42 mil. Ambos os modelos possuem processo de produção inteiramente industrializado, saindo da fábrica em Esteio totalmente prontos, com acabamentos internos e externos, aberturas instaladas e redes elétrica e hidrossanitário completas.

“As principais vantagens da casa modular são o tempo de entrega, que pode chegar a ser um terço do consumido em uma construção tradicional, e a garantia da data de entrega, pois ela não depende de mão de obra ou de tempo bom para ser construída, sem falar na qualidade e no funcionamento dos materiais utilizados”, comenta Delfino.

As etapas de produção e montagem são acompanhadas por engenheiros, e a implantação das casas é do tipo plug and play; ou seja, após a conexão às redes hidráulica e elétrica do terreno, as unidades estarão prontas para serem habitadas.

