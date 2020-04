Magazine Cascão tomando banho? Mauricio de Sousa explica melhor

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

Cascão vai tomar lavas as mãos e… tomar banho? O cartunista e criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa, vai explicar sobre essa ação inesperada e todas as medidas da turminha mais querida do Brasil no combate ao coronavírus neste sábado (4), às 0h30, para Amaury Jr., na RedeTV!

O apresentador também vai dar um tour nos estúdio da MSP, a Mauricio de Sousa Produções, e mostrar como as histórias de Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento são produzidas para não somente os gibis, mas para diversas mídias.

