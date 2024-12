Grêmio Cascavel cobra Grêmio por venda de Bitello para clube russo: “E o pix?”

Tricolor estaria devendo cerca de R$ 4,4 milhões ao clube paranaense

Nessa sexta-feira (13), o Cascavel cobrou, publicamente, o Grêmio pela venda de Bitello ao Dínamo de Moscou, da Rússia. O clube paranaense alega não ter recebido a segunda parte da parcela. Através do Instagram, o Cascavel publicou um vídeo com a legenda “E o pix para o Cascavel, Grêmio? Nada ainda?”. Nos comentários, outros clubes brasileiros interagiram e pediram para que a diretoria Tricolor pague o valor restante.

Bitello foi vendido ao Dínamo Moscou em setembro de 2023, por cerca de 10 milhões de euros (na cotação da época, R$ 52 milhões). O Cascavel deveria receber cerca de R$ 15 milhões, já que é dono de 30% dos direitos do atleta, mas diz ter recebido apenas R$ 10,6 milhões. O Grêmio estaria devendo ao clube paranaense cerca de R$ 4,4 milhões.

“Faz o pix, Grêmio!!! Ainda não nos pagaram e ainda não nos respondem!!! O time do Grêmio já recebeu o valor total do Dínamo de Moscou pela venda do atleta Bitello. Esse valor é de extrema importância para o nosso clube se manter saudável. Estamos aguardando o posicionamento do time gaúcho”, cobrou o Cascavel.

Cascavel cobra Grêmio por venda de Bitello para clube russo: "E o pix?"

