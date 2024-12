Futebol América do Sul terá torneio classificatório para Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

Brasil recebe a edição da Copa do Mundo Feminina de 2027 Foto: Divulgação/FIFA Brasil recebe a edição da Copa do Mundo Feminina de 2027. (Foto: Divulgação/FIFA) Foto: Divulgação/FIFA

A América do Sul será o segundo continente depois da Europa a realizar um torneio classificatório para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Normalmente, os campeonato continentais já servem como eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina, exceto na Europa, onde a UEFA organiza um torneio classificatório diferente.

“A nova competição será disputada em 2025 e 2026 e oferecerá duas vagas diretas e duas vagas na repescagem, além da vaga já ocupada pelo Brasil, equipe anfitriã da próxima Copa do Mundo”, disse a Conmebol através de um comunicado publicado neste quinta-feira (12).

Nesta primeira edição do torneio, nove equipes irão se enfrentar, onde cada uma jogará quatro partidas em casa e quatro fora.

As duas primeiras equipes da tabela se classificarão diretamente, enquanto a terceira e a quarta irão para os playoffs Intercontinentais da FIFA.

A próxima edição da Copa do Mundo Feminina acontece em 2027, no Brasil, com início no dia 24 de junho e partida final no dia 25 de julho.

América do Sul terá torneio classificatório para Copa do Mundo Feminina

