Futebol Seleção Brasileira Feminina de futebol termina o ano na 7ª posição no ranking da FIFA

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Brasil sobe uma posição em relação ao último ranking Foto: Rafael Ribeiro/CBF Brasil sobe uma posição em relação ao último ranking. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira Feminina finaliza o ano de 2024 na sétima posição no Ranking Mundial de seleções femininas da FIFA, com o total de 1.977,39 pontos. No último ranking divulgado, o Brasil ocupada a oitava colocação. O avanço é explicado graças aos bons resultados da Seleção sob o comando do técnico Arthur Elias nos amistosos contra Colômbia e Austrália, respectivamente.

O ranking de seleções femininas da Fifa é liderado pelos Estados Unidos, com 2.087,55 pontos, tem a Espanha na segunda posição, com 2.028,65 pontos, e a Alemanha como terceira colocada, com 2.012,29 pontos. Já a Inglaterra ocupa a quarta posição, com 2.004,52 pontos, a Suécia a quinta, com 1.991,27 pontos, e o Canadá na sexta colocação, com 1.988,26 pontos.

Confira ranking da FIFA

Estados Unidos – 2087.6; Espanha – 2028.7; Alemanha – 2012.3; Inglaterra – 2004.5; Suécia – 1991.3; Canadá – 1988.3; Brasil – 1977.4; Japão – 1976.4; Coreia do Norte – 1944.2; Holanda – 1929.1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/selecao-brasileira-feminina-de-futebol-termina-o-ano-na-7a-posicao-no-ranking-da-fifa/

Seleção Brasileira Feminina de futebol termina o ano na 7ª posição no ranking da FIFA

2024-12-14