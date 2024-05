Rio Grande do Sul Casinhas de cachorros fabricadas por detentos são doadas ao RS

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pelo menos 600 casinhas serão enviadas ao Estado conforme forem sendo produzidas. (Foto: Projeto Pipoca)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Casinhas para cachorros construídas por detentos da Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC), no Oeste do Paraná, estão sendo doadas para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Pelo menos 600 casinhas serão enviadas ao Estado conforme forem sendo produzidas. Outras 108 já estão prontas e 24 delas, que couberam em um caminhão, já foram enviadas a Canoas, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas.

“A gente está feliz porque agora estamos conseguindo embarcar as primeiras casinhas. O caminhão é pequeno, é um pouco, mas aos poucos vai ir levando tudo “, afirmou uma voluntária do projeto Luciana Braga.

A doação é parte do Projeto Pipoca’, que foi criado por policias penais do Paraná em parceria com a ONG Latidos do Bem. Além das casinhas também estão sendo enviadas, dentro das estruturas, vários cobertores.

“Diante de todo cenário, o estado do Rio Grande do Sul está precisando de nós e a gente se unir nessa causa nobre, a gente tem voluntários que estão lá, doando seu tempo, dispostos a salvar essas vidas, a gente sozinho faz pouco, mas quando se junta, a gente faz muito”, disse a também voluntária do projeto Vitória Grando.

As casinhas são fabricadas por pessoas privadas de liberdade com recursos financeiros do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comam) e doação de paletes da indústria gráfica Tuicial.

Perfis

Visando diminuir os estragos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, diversos grupos e organizações nas redes sociais trabalham incessantemente para encontrar animais de estimação perdidos na tragédia.

Há perfis no Instagram e no Facebook que divulgam os bichinhos encontrados e ainda ajudam no recolhimento e alimentação para não deixar ninguém para trás neste momento de incertezas.

Para muitas pessoas, o animal de estimação é um membro da família que merece toda a atenção, carinho e proteção possível. Ao perder o bichinho, o desespero pode tomar conta, ainda mais em uma situação como a causada pelas chuvas e consequentes alagamentos no RS. Assim, é importante ir atrás de grupos independentes e ONGs que usam redes sociais para ajudar.

Veja algumas:

* Pets RS

Uma organização não governamental criada em 2023 que passou a direcionar seus esforços para encontrar pets desaparecidos durante as enchentes de setembro passado no Rio Grande do Sul. Além de usar o Instagram para divulgação, a ONG também conta com um site oficial que permite o cadastro de animais perdidos e oferece um sistema de busca com filtro por bairro e nome do bichinho.

* Grupo Animais Perdidos e Achados no RS

Criado em 2017, este grupo do Facebook une diversas publicações de moradores do Estado que resgatam ou procuram por pets. Há publicações com fotos e detalhes da localização e do Estado do animalzinho.

* Animais da Enchente Novo Hamburgo

Este perfil do Instagram abriga animais perdidos em um hotel na cidade. Frequentemente publica fotos de pets encontrados para que seus tutores possam ir ao local fazer a identificação. Por ser independente, a organização precisa de voluntários para o trabalho extenso.

* Cavalos perdidos/encontrados RS

O Rio Grande do Sul é o lar de inúmeros animais de grande porte, então faz sentido existir uma página no Instagram que visa devolver cavalos a seus lares. Com mais de 4 mil seguidores, este perfil posta fotos dos bichos encontrados e descreve características.

* GRAD

O Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD) tem mais de 80 voluntários que trabalham em boa parte do Brasil. Contudo, devido à tragédia no Rio Grande do Sul, os esforços da organização se direcionaram para a região com o objetivo de resgatar a maior quantidade possível de pets.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/casinhas-de-cachorros-fabricadas-por-detentos-sao-doadas-ao-rs/

Casinhas de cachorros fabricadas por detentos são doadas ao RS

2024-05-16