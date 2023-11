Na esperança de contar com Luis Suárez no Grêmio, os torcedores do clube gaúcho criaram um site pedindo a permanência do centroavante para a próxima temporada. A página na internet se chama “Fica Suárez“. Uma informação movimentou a torcida gremista na terça-feira (31).

Segundo o que foi divulgado, o camisa 9 poderia ter aberto uma possibilidade de negociação para permanecer no Brasil. A tendência é que o uruguaio deixe o Grêmio ao final da temporada.

Enquanto nesta quarta-feira (1º), o jornal uruguaio El País noticiou que o camisa 9 já tem um contrato encaminhado com o Inter Miami para 2024, ao término de sua passagem pelo clube gaúcho.

O Pistolero já teria trocado e-mails com a equipe norte-americana para discutir os detalhes do acordo. Luisito deve assinar um contrato de um ano, com a possibilidade de renovar por mais uma temporada.

Palavra oficial

O presidente Alberto Guerra afirmou em entrevista que nada se alterou em relação ao que foi acordado entre o clube e o jogador em junho.

No meio do ano, Grêmio e Suárez tomaram a decisão de antecipar o término do contrato entre as partes em um ano, passando de dezembro de 2024 para dezembro de 2023.