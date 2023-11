Brasil Exércitos brasileiro e americano realizam operação na Amazônia

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Os militares americanos já estão em território brasileiro. Foto: Divulgação/CMN Os militares americanos já estão em território brasileiro. (Foto: Divulgação/CMN) Foto: Divulgação/CMN

O Exército Brasileiro realiza na Amazônia, entre esta quarta-feira (1º) e 16 de novembro, a Operação Core 23, com militares dos Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a entrada de 294 militares norte-americanos no País, além de “armamentos, acessórios, munições, optrônicos, dispositivos ópticos, sensores e equipamentos de comando, controle de comunicação”. Eles já estão em território brasileiro.

A Core, sigla em inglês para Exercício Combinado de Operação e Rotação, faz parte de um programa de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, que estipula a realização de exercícios militares bilaterais anualmente até 2028. A primeira edição da operação aconteceu no Brasil, em 2021, na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. A segunda ocorreu em Louisiana, no estado de Nova Orleans, nos EUA, no ano passado.

Nos treinamentos, as tropas dos dois países compartilham experiências e trocam conhecimentos de doutrina, técnicas, táticas e procedimentos de defesa. A partir disso, ampliam a capacidade das duas forças de trabalhar em conjunto e o desenvolvimento da doutrina militar terrestre. A tropa brasileira do Comando Militar do Norte (CMN) conta com 1,2 mil militares, que estão trabalhando junto aos quase 300 norte-americanos.

A operação será dividida em três fases:

– Entre 2 e 4 de novembro, em Belém, militares norte-americanos participarão do Estágio de Vida e Combate na Selva. A aula é ministrada por militares do 2º Batalhão de Infantaria de Selva;

– Em 6 de novembro, em Macapá, militares participarão de uma cerimônia de formatura e, posteriormente, do painel “A Mulher nas Forças Armadas. O debate reunirá militares convidados, especialistas dos dois países, que discutirão o ingresso de mulheres em carreiras militares;

– Entre 7 e 16 de novembro, os municípios de Ferreira Gomes, Oiapoque e o distrito de Clevelândia do Norte, no Amapá, receberão os treinamentos de assalto aeromóvel com helicópteros do Exército Brasileiro e operações em ambiente de selva.

O encerramento do programa será em 16 de novembro, no Oiapoque, na Companhia Especial de Fronteira.

