Rio Grande do Sul Casos de coronavírus crescem quase 470% em uma semana no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2022

Foram mais de 27,5 mil contaminações reportadas na primeira semana do ano em território gaúcho Foto: EBC Foram mais de 27,5 mil contaminações reportadas na primeira semana do ano em território gaúcho. (Foto: EBC) Foto: EBC

Os casos de coronavírus tiveram aumento de 468,8% no Rio Grande do Sul. Os números foram divulgados pela SES (Secretaria Estadual de Saúde).

O percentual corresponde ao comparativo entre as contaminações reportadas entre 3 e 9 de janeiro e as do período de 27 de dezembro ao segundo dia do ano. No período, foram confirmados 27.502 e 5.866 novos casos, respectivamente.

O aumento de novos infectados chega a 1.299%, se comparada a semana que terminou neste domingo (09) com o período entre 20 e 26 de dezembro, um dia após o Natal. Na atualização desta segunda-feira (10), que engloba os dados do domingo, a SES confirmou mais 6.349 novos casos de Covid-19.

Assim, o Rio Grande do Sul chegou à marca de 1.535.484 pessoas contaminadas desde o início da pandemia. Desse total, 96% envolvem pacientes recuperados, enquanto 1% permanece em acompanhamento médico.

