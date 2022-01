Porto Alegre Emitido alerta para onda de calor durante a segunda semana de janeiro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A previsão é de mínimas partindo de 20ºC e máximas podendo chegar aos 39ºC Foto: Cesar Lopes/PMPA A previsão é de mínimas partindo de 20ºC e máximas podendo chegar aos 39ºC. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para uma onda de calor, que resultará em vários dias consecutivos de temperaturas elevadas.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o aviso inicia-se nesta terça-feira (11), e pode se estender até domingo (16). A previsão é de mínimas partindo de 20ºC e máximas podendo chegar aos 39ºC. Os índices de radiação ultravioleta atingirão níveis entre 11 e 16, indicando cuidado extremo.

É recomendado que todos que se expuserem ao sol ou a altas temperaturas utilizem roupas frescas, mantenham a hidratação constante (com água ou sucos), façam refeições leves, evitem exercícios entre as 10 e 16h, utilizem protetores solares, chapéus e óculos escuros com proteção UVA e UVB.

A Defesa Civil e a Comissão Permanente de Atuação em Emergência, integrada pelos órgãos municipais, estão em alerta e acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para atendimento à população. Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre