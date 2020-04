Mundo Casos de coronavírus no Peru dobram em nove dias e passam de 20 mil

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

O Peru registrou o primeiro caso de coronavírus em 6 de março Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil O Peru registrou o primeiro caso de coronavírus em 6 de março. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os casos confirmados de coronavírus no Peru aumentaram rapidamente e já passam de 20 mil, dobrando em nove dias e atingindo a economia do segundo maior produtor de cobre do mundo.

A crise deixou milhões de desempregados, e os hospitais do país estão com dificuldade para lidar com o crescimento veloz de infecções de Covid-19 – corpos são mantidos em corredores, máscaras são reutilizadas constantemente e protestos têm sido feitos por profissionais de saúde preocupados com sua segurança.

O Ministério da Saúde acredita que o número de pacientes atingirá o pico na semana que vem. O Peru registrou o primeiro caso de coronavírus em 6 de março. O país acumula mais de 570 mortes pela doença.

O Peru, que adotou o isolamento social, tem o segundo maior número de casos da doença na América do Sul, atrás apenas do Brasil.

