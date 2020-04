Mundo Exames de anticorpos apontam que 21% dos nova-iorquinos tiveram Covid-19

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Covid-19 atinge duramente os Estados Unidos Foto: Reprodução Covid-19 atinge duramente os Estados Unidos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Resultados preliminares apresentados pelo governador de Nova York (EUA), Andrew Cuomo, na quinta-feira (23), apontam que um em cada cinco residentes na cidade de Nova York (21%) teve resultado positivo para exame de anticorpos do coronavírus.

Os exames sugerem que a Covid-19 teria alcançado muito mais pessoas do que se sabe no momento. Se comprovado, o resultado da amostragem leva a crer que 1,7 milhão de pessoas em Manhattan e 2,6 milhões no Estado, segundo Cuomo, contraíram o vírus e sobreviveram, mesmo sem saber.

Os exames foram realizados com 3 mil clientes de supermercados no Estado de Nova York, que apresentou percentual mais baixo de contaminação, de 14%. O governador complementou que a alta taxa de infecção pode significar que a letalidade da doença é menor do que a estabelecida hoje, de 6,88% no mundo.

Ainda que os testes de anticorpos tenham sido amplamente questionados, pesquisadores de Nova York trabalharam nas últimas semanas para desenvolver e validar exames próprios, com aprovação do governo federal.

Os testes em massa, de diagnóstico e anticorpos, são considerados essenciais para suspender as ordens de confinamento e reabrir a economia nas diferentes regiões dos Estados Unidos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo