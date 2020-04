Brasil Mortes por coronavírus ultrapassam assassinatos em São Paulo

24 de abril de 2020

Mais de 1.300 pessoas morreram por Covid-19 no Estado de São Paulo em um intervalo de 38 dias. Esse número é mais do que o triplo das ocorrências de homicídios no Estado no mesmo período do ano passado (359 casos).

O levantamento considera o intervalo entre 17 de março (data da primeira morte pela doença em SP) e 23 de abril. Na quinta-feira (23), a quantidade de vítimas do coronavírus para um só dia chegou ao ponto mais alto até o momento, com 211 registros.

O número de vítimas pela doença nestes 38 dias deste ano (1.345) também é superior ao de homicídios nos 114 primeiros dias de 2019, quando houve 1.044 casos de assassinatos.

As mortes violentas foram contabilizadas a partir dos boletins de ocorrência da Secretaria da Segurança Pública e incluem casos de homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

Segundo o governo de São Paulo, o Estado tem mais de 16 mil casos confirmados de Covid-19. Ao menos 256 municípios (40%) registram a doença.

