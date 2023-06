Brasil Casos de síndrome respiratória grave estão em queda no Brasil, aponta Fiocruz

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

A redução dos casos acontece principalmente das regiões Centro-Sul Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A redução dos casos acontece principalmente das regiões Centro-Sul. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão em queda no Brasil. Conforme o boletim InfoGripe, divulgado nesta sexta-feira (16) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o resultado do estudo é baseado nas tendências de longo prazo nas últimas seis semanas e, também, de curto prazo, que envolvem as últimas 3 semanas.

O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe aponta que a redução dos casos acontece principalmente das regiões Centro-Sul, com queda ou interrupção do crescimento de SRAG.

Entretanto, em alguns estados, há crescimento nas crianças do vírus sincicial respiratório, sendo responsável pelo aumento dos casos nessa faixa etária.

As regiões Norte e Nordeste do país apresentam sinais de crescimento da síndrome respiratória. Oito estados e nove capitais apresentam indícios de crescimento na tendência de longo prazo, com o aumento de casos associados ao vírus influenza A, sendo majoritariamente H1N1.

Os oito estados que apresentam sinal de crescimento são: Acre, Alagoas, Amapá, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Em cinco, Acre, Amapá, Pará, Rio Grande do Norte e Roraima, o crescimento recente está associado às crianças.

Nos estados de Alagoas, Paraíba e Sergipe, além das crianças, é possível observar aumento em faixas etárias da população adulta, principalmente em idades mais avançadas.

Nove capitais apresentam sinal de crescimento da síndrome respiratória: Aracaju (SE), Belém (PA), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Rio Branco (AC), São Luís (MA) e Vitória (ES). Na maioria, o sinal está presente sobretudo nas crianças.

2023-06-17