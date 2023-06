Brasil Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 51 milhões neste sábado

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

A aposta mínima de seis números custa R$ 5 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil A aposta mínima de seis números custa R$ 5. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena pode pagar, neste sábado (17), um prêmio de R$ 51 milhões ao acertador das seis dezenas sorteadas. O concurso 2602 será realizado às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os apostadores que desejarem concorrer ao prêmio milionário têm até as 19h (horário de Brasília) para ir a uma casa lotérica e fazer a sua fezinha. As apostas também podem ser feitas no portal Loterias Caixa ou no aplicativo para celulares Loterias Caixa. A aposta mínima de seis números custa R$ 5.

