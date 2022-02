Rio Grande do Sul Em quase dois anos de pandemia, Rio Grande do Sul acumula 37.922 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

Estado acumula 2,1 milhões de testes positivos em quase dois anos de pandemia. (Foto: EBC)

O novo boletim da Secretaria da Saúde menciona nesta segunda-feira (21) mais 15 óbitos por coronavírus no Rio Grande do Sul, que acumula 37.922 desfechos fatais da doença – número que deve chegar a 38 mil nas próximas horas. Também foram acrescentados 2.464 testes positivos, ampliando assim para quase 2,1 milhões os casos conhecidos de contágio em 23 meses de pandemia no Estado.

As mortes mencionadas pelo relatório oficial estão listados a seguir, em ordem alfabética conforme a cidade de residência (e do falecimento) e com citação da idade, em uma faixa de 44 a 93 anos. O amplo predomínio de idosos entre as perdas humanas permanece, desta vez em 12 das 15 ocorrências.

– Nova Bassano (mulher, 44 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 46 anos);

– Porto Alegre (homem, 50 anos);

– Ijuí (homem, 61 anos);

– Porto Alegre (homem, 61 anos);

– Canoas (homem, 62 anos);

– Canguçu (mulher, 67 anos);

– Redentora (mulher, 68 anos);

– Coronel Bicaco (mulher, 72 anos);

– Ijuí (homem, 74 anos);

– Pinto Bandeira (mulher, 76 anos);

– Porto Alegre (homem, 79 anos);

– Boqueirão do Leão (mulher, 86 anos);

– Tramandaí (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (homem, 87 anos);

– Santa Maria (homem, 93 anos).

Apenas uma dentre todas as 497 cidades gaúchas ainda não registra qualquer óbito por covid. É Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que acumula 343 testes positivos desde o começo da pandemia, sendo que nenhum dos quais aparece no documento atualizado.

Outros dados sobre a pandemia

Dentre os infectados até agora, ao menos 1.994.990 (95%) já se recuperaram, em todos os 497 municípios gaúchos. Outros 65.828 (3%) são casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até casos graves atendidos em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 61% no início da noite (contra 65,2% na véspera), de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.877 pacientes para um total de 3.078 leitos da modalidade em 301 hospitais.

Já o total de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid totaliza 119.555 (6%) desde março de 2020. Destas, sete foram registradas nas últimas horas, número provavelmente defasado por causa da tradicional subnotificação dos fins de semana e feriados – a tendência é de que o quadro estatístico seja atualizado nesta terça-feira.

(Marcello Campos)

