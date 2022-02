Tecnologia Como Baixar Vídeos dos Stories do Instagram?

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Com certeza você já quis baixar do Instagram conteúdos como stories, reels e os vídeos que aparecem nos perfis. É possível fazer o download deles de forma muito fácil.

Parte 1: Como Fazer o Download Online dos Stories?

Para quem ama os vídeos do Instagram, deseja ter vídeos engraçados, interessantes, de famosos para poder assistir quando quiser, com certeza está procurando pelo SSSGram.

Um site capaz de fazer download em qualquer canal de transmissão de vídeo do Instagram. Todos os downloads são gratuitos e leva apenas alguns segundos até você ter em seu dispositivo.

E por ser online, você consegue fazer os downloads em multiplataformas, seja pelo smartphone, computador, tablet ou qualquer sistema operacional que tenha, os downloads são feitos em excelente qualidade.

Veja como é fácil HYPERLINK “https://www.sssgram.com/pt/download-instagram-videos/”baixar vídeos do Instagram que quiser para assistir offline:

Passo 1: Entre na Plataforma Online do SSSGram

Acesse o site do SSSGram.

Passo 2: Tenha o Link do Vídeo

Copie e cole na barra pesquisa do SSSGram

Passo 3: Escolha o Formato para Download

O vídeo aparecerá em miniatura, escolha em qual resolução e opção baixar.

Parte 2: Aplicativo Para Baixar Vídeos do Instagram

O SSSGram ainda conta um incrível que tem funções que vão te surpreender. Consiga baixar stories do Instagram sem marca d’água e outras dezenas de funções.

Não é preciso fazer nenhum tipo de cadastro ou passar qualquer informação pessoal. Ao acessar o site e clicar no botão de download do aplicativo, é só abrir e começar a usar.

É totalmente confiável e foi criado com alta tecnologia para que todos os seus downloads com 100% de proteção e qualidade.

Seguindo os passos a seguir você consegue facilmente baixar vídeo dos stories, veja como:

Passo 1: Baixe o Aplicativo

Entrando no site do SSSGram você consegue baixar o aplicativo rapidamente.

Passo 2: Abra o Vídeo do Instagram e Copie o Link

Copie o link do vídeo que deseja baixar.

Passo 3: Cole o Link no Aplicativo

Cole o link no aplicativo e escolha as diversas opções de download.

Passo 4: Faça Quantos Downloads Quiser

Escolha entre diversas resoluções e faça quantos downloads desejar sem nenhum tipo de restrição

Parte 3: Posso Baixar Somente o Áudio?

O SSSGram consegue transformar qualquer vídeo em áudio, precisando apenas escolher a opção de converter de MP4 para MP3. Isso leva apenas alguns poucos segundos para baixar em seu dispositivo.

E não fique limitado apenas a esses formatos, converta para também para as extensões AVI, MPEG, MOV, FLV, MOV, H.264, 3G2, 3GP, ASF, RM para poder aproveitar em mais de um meio e fazer diversas edições.

Parte 4: Perguntas Frequentes

Preciso pagar para usar algum desses programas?

Todos os recursos dos programas são gratuitos.

Qualquer usuário pode usar esse aplicativo?

Todos os usuários podem usar o SSSGram, pois é simples de usar e não precisa criar uma conta.

Os downloads podem ser feito em alta resolução?

A qualidade é incrível. Você tem a mesma qualidade do conteúdo original, podendo ser baixado em até 4K HD.

Funciona em qualquer celular?

O SSSGRam é compatível com a todos os dispositivos Android e iOS.

