Rio Grande do Sul Casos fatais de coronavírus no Rio Grande do Sul devem chegar a 36 mil antes do fim do mês

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Estado já teve mais de 1,48 milhão de contágios conhecidos desde o começo da pandemia. (Foto: EBC)

O boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (22) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) acrescentou 335 testes positivos de coronavírus e quatro mortes pela doença. A atualização ampliou para 1.485.120 o número de contágios conhecidos no Rio Grande do Sul em 20 meses de pandemia, ao passo que o contingente de gaúchos que sucumbiram à covid é de 35.947.

Repetindo uma tendência verificada em praticamente todas as segunda-feiras, a estatística de novos registros apresenta números abaixo da média diária nas últimas semanas, por causa da subnotificação aos sábados e domingos. De qualquer forma, a normalização dos dados deve fazer com que o Rio Grande do Sul ultrapasse os 36 mil casos fatais de covid antes do fim do mês.

Dentre os infectados até agora, ao menos 1.444.583 (97%) já se recuperaram, em todos os 497 municípios gaúchos. Outros 4.489 (1%) são considerados casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até casos graves atendidos em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 58,1% no início da noite, conforme o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.871 pacientes para um total de 3.221 leitos da modalidade em 301 hospitais. Já o total de hospitalizações pela doença em 20 meses de pandemia é de 113.175 (8%).

Perdas humanas

Confira, a seguir, as novas perdas humanas relatadas pelo balanço oficial. A lista está em ordem crescente conforme a idade das vítimas, em uma faixa que vai de 53 a 63 anos. Também menciona o gênero (masculino ou feminino) e o município de residência (e não onde foi registrado o óbito).

– Xangri-lá (mulher, 53 anos);

– Alvorada (homem, 63 anos);

– Ijuí (homem, 64 anos);

– Três Coroas (homem, 75 anos).

De todas as 497 cidades gaúchas, apenas uma não registra até agora qualquer óbito por covid. É Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que acumula 126 testes positivos desde o começo da pandemia, sem novos casos desde outubro.

Andamento da vacinação

Já no que se refere à aplicação de vacinas contra o coronavírus, mais de 8,82 milhões de habitantes do Estado receberam a primeira dose. Por segmento demográfico, a cobertura é de 95,1% dos gaúchos a partir de 18 anos, 77,8% dos adolescentes (12 a 17 anos), 95,1% da população apta a ser imunizada e 93,6% da população geral (11,37 milhões).

O esquema completo de vacinação, por sua vez, abrange até agora mais de 7,3 milhões de indivíduos – seja quem recebeu duas doses para fármacos com esse sistema ou os contemplados pela vacina da Janssen (apenas uma injeção). Com isso, estão imunizados 84,4% dos adultos, 12,7% dos adolescentes, 78,1% do público vacinável e 66,6% da população total.

No caso específico da Janssen, as aplicações somam 303.693. Por fim, a dose de reforço já chegou aos braços de pouco mais de 1 milhão de gaúchos, em todos os 497 municípios. As informações constam na base de dados da Secretaria Estadual da Saúde, reunida na plataforma digital vacina.saude.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

