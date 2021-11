Rio Grande do Sul Devido à baixa vacinação, governo gaúcho emite Avisos para regiões de Bagé e Taquara

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A região Covid de Taquara apresenta a menor proporção da população com esquema vacinal completo no RS. Foto: Cristine Rochol/PMPA A região Covid de Taquara apresenta a menor proporção da população com esquema vacinal completo no RS.(Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após reunião do Gabinete de Crise nesta quarta-feira (24), o governo do Estado divulgou a emissão de dois Avisos para as regiões Covid-19 de Bagé e de Taquara. As outras 19 regiões não receberam Avisos ou Alertas. A reunião foi coordenada pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior.

O Aviso é o primeiro passo do Sistema 3As de Monitoramento, com o qual o governo do Estado gerencia a pandemia no Rio Grande do Sul. Conforme os técnicos do GT Saúde, o principal motivo para a emissão de alertas foi a baixa vacinação em ambas as regiões.

A região Covid de Taquara (R06) apresenta a menor proporção da população com esquema vacinal completo no Estado entre as 21 regiões, de apenas 54,5%. A região também registra a menor proporção da população com ao menos uma dose – 69,8% –, e a menor proporção da população com idade superior a 70 anos com dose de reforço: 47%. No Estado, essa proporção chega a 59% dos grupos etários superiores.

A região Covid de Bagé (R22) é a segunda com menor proporção de vacinados com esquema completo entre as 21 regiões – somente 59,1%. A região também apresenta a maior parcela da população com esquema vacinal incompleto, de 20,6%, indicando estabilização precoce da vacinação completa.

Desde a segunda quinzena de outubro, o percentual de vacinados completos na região de Bagé avançou somente 3,6 pontos percentuais, de 55,5% para 59,1%. Em todo o Estado, no mesmo período, avançou-se 9,7 pontos percentuais, de 57,6% para 67,3% de vacinados completos.

Na semana passada, o governo do Estado anunciou alterações no procedimento de combate à pandemia de coronavírus no Estado. Diante da estabilização dos números da pandemia no RS, o Gabinete de Crise passa a fazer recomendações a respeito de quais protocolos devem ser adotados – com exceção de algumas regras obrigatórias que ainda deverão ser seguidas por todas as pessoas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul