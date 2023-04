Porto Alegre Catedral Metropolitana de Porto Alegre recebe concerto erudito de Páscoa neste sábado

Por Redação O Sul | 31 de março de 2023

Programa tem os grupos Madrigal Nestor Wennholz e Coral Porto Alegre. (Foto: Divulgação)

Em uma celebração musical à Páscoa, os grupos vocais Madrigal Nestor Wennholz e Coral Porto Alegre apresentam às 19h deste sábado um concerto erudito no Salão Nobre da Catedral Metropolitana da capital gaúcha (entrada pela rua Duque de Caxias nº 1.047, ao lado do Palácio Piratini, no Centro Histórico). Os ingressos estão à venda no local e pelo site sympla.com.br.

O evento conta com a participação de Andiara Mumbach (soprano), Angela Diel (contralto), Lucas Alves (tenor) e Eduardo Linn (barítono). Na regência estão Lucas Alves e Diego Biasibetti, com um repertório que passeia por peças compostas desde o século de 1.500. Confira:

– G.P. Palestrina (1525-1594): “Sicut Cervus”.

– Z. Kodály (1882-1967): “Stabat Mater”.

– W.A. Mozart (1756-1791): “Ave Verum”.

– G.G. Gorczycki (1665-1734): “Sepulto Domino”.

– J. Rheinberger (1839-1901): “Abendlied”.

– J.S. Bach (1685-1750): “Cantata BWV 106 – Actus Tragicus”.

Madrigal Nestor Wennholz

Fundado na capital gaúcha em 2015, o Madrigal Nestor Wennholz é uma formação vocal de naipes masculinos. Dedica-se em especial ao repertório de música erudita à capela dos períodos renascentista, barroco e romântico, sem ignorar eventualmente outros gêneros e estilos.

Tem na direção artística o regente Lucas Alves e na orientação vocal o tenor lírico e professor Flávio Leite. O grupo é formado pelos tenores João Ricardo Masuero, José Marcos Neutzling, Lucas Alves, Ricardo Ortega e Rogério Ienczak Gomes, mais os barítonos Fernando Wielewicki e Luís Augusto Weber, acrescidos dos baixos José Mariano Bersch e e Roberto Moreira.

A denominação do grupo vocal é uma homenagem póstuma ao reconhecido compositor, arranjador e maestro gaúcho Nestor Miguel Wennholz (1931-2008), cuja obra dedica especial atenção à música coral. Em 2018, o Madrigal Nestor Wennholz conquistou o prêmio de Melhor Coro Masculino na quinta edição do festival paranaense Cantoritiba. Como grupo independente, realiza seus ensaios na Casa da Música POA.

Coral Porto Alegre

Criado em 1996, sob a orientação da professora Gisa Volkmann e do maestro Ernani Aguiar, o Coral Porto Alegre vem cumprindo intensa atividade nos palcos brasileiros. Dedica-se principalmente ao repertório coral-sinfônico, apresentando em concertos as principais obras de Bach, Haendel, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms e Nunes Garcia.

O grupo é regularmente convidado a participar das temporadas das principais orquestras da Região Sul do Brasil, dentre as quais se destacam as do Theatro São Pedro, Ulbra, Fundarte, UCS, Ospa e Blumenau (SC).

Já atuou sob a regência dos maestros Ernani Aguiar, Lutero Rodrigues, Antônio Carlos Borges Cunha, Roberto Duarte, Tiago Flores, Manfredo Schmiedt, Vilson Gavaldão de Oliveira, Luciano Lunkes, Márcio Buzatto, Lúcia Teixeira, Evandro Matté, Tobias Volkmann e Diego Schuck Biasibetti.

Sob direção artística de Gisa Volkmann desde a sua fundação, o coral também se dedica a repertórios à capela, óperas e músicas sacras acompanhadas de órgão. No currículo estão, ainda, apresentações em igrejas e espetáculos na Região Metropolitana de Porto Alegre.

São quatro CD gravados: “Novenas” (1999), “Matinas de Natal” (2001) e “Obras de Cappella” (2005) e “Responsórios Fúnebres “(2012). O primeiro e o último discos receberam troféus na categoria erudita do Prêmio Açorianos de Música.

Agregando-se a um grupo instrumental, tornou-se o Porto Alegre Consort, sob a liderança musical e regência do maestro Diego Schuck Biasibetti, a fim de se dedicar ao repertório dos séculos 17 e 18. Desde 2016, executou no projeto “Bach, Natürlich” diversos concertos com obras de Johann Sebastian Bach (incluindo “A Paixão Segundo São João”) e Georg Friedrich Händel (“Messias”).

(Marcello Campos)

