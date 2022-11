Esporte Categorias sub-12 e sub-13 do Grêmio vencem Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

Atletas da base conquistaram o título ao vencer o Internacional e o Juventude, respectivamente. (Foto: Carolina Ferrari/Grêmio FBPA)

Teve dobradinha nas equipes de base do Grêmio. Nesse sábado (26), as categorias sub-13 e sub-12 da Área de Formação da Escola de Futebol do Grêmio venceram o Campeonato Gaúcho Noligafi, que teve início no mês de abril deste ano. As partidas finais aconteceram no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

A categoria sub-13 enfrentou o Juventude na final e venceu a partida por 4 a 0, com gols de Felipe Machado, Henrique Dipp e Mateus Macena (2), conquistando o título gaúcho. A equipe sub-12 também conquistou o título. Os gremistas venceram o Internacional por 1 a 0, com gol do Adriano.

Pela manhã, as equipes disputaram as semifinais. A sub-13 venceu o Internacional por 3 a 0 e a sub-12 o time do São José por 4 a 3.

A Área de Formação é destinada ao desenvolvimento da formação global dos atletas, levando em consideração a aprendizagem e o rendimento esportivo em amistosos, torneios e competições oficiais. Os atletas representam o Grêmio nas categorias sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12 e sub-13. Com o objetivo de abastecer o Clube com jogadores de qualidade, a escola tem construído uma trajetória de sucesso e reconhecimento no meio em que atua.

Futebol feminino

Júlio Tittow, Yura, não exerce mais a função de diretor de futebol do Grêmio. Durante o período em que atuou como diretor, Yura conquistou os títulos dos Campeonatos Gaúchos de 2018 e 2022, além de consolidar desde 2020, a equipe feminina entre as oito melhores do País. Por meio da assessoria de imprensa, o Clube agradeceu o trabalho prestado pelo profissional, que esteve à frente do futebol feminino desde 2017, ano marcado pela retomada da modalidade na instituição.

