Esporte Espanha e Alemanha empatam em 1 a 1 em clássico na Copa do Catar

Por Marcelo Warth | 27 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os espanhóis saíram na frente, mas os alemães buscaram o empate Foto: Reprodução/Twitter Os espanhóis saíram na frente, mas os alemães buscaram o empate. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Espanha e Alemanha disputaram, na tarde deste domingo (27), um clássico do futebol mundial pela segunda rodada do grupo E da Copa do Catar. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

A partida foi realizada no estádio Al Bayt, em Al Khor. A Espanha começou pressionando. Aos 6 minutos, Dani Olmo recebeu um passe na entrada da área, dominou e soltou uma bomba. Neuer fez um milagre, e a bola explodiu no travessão.

Aos 10 minutos, a Alemanha respondeu. Goretzka partiu em velocidade pelo meio, escapou do carrinho de Busquets e passou para Gnabry. Ele tocou na saída de Unai Simón, que impediu o gol, mas o lance foi anulado por impedimento.

Aos 21, pela esquerda, Jordi Alba driblou Kehrer e arriscou, buscando o canto direito de Neuer. A bola passou perto da trave. Um minuto depois, Unai Simón recebeu recuo forte de Carvajal. Apertado por Muller, o goleiro teve que mandar a bola para a lateral.

Aos 24, na meia direita, Gnabry recuperou uma bola lançada por Unai Simón, limpou Alba e chutou, com efeito, para fora.

Dois minutos depois, Neuer saiu jogando errado. Dani Olmo recuperou a bola, lançou Ferran Tores, que arriscou o chute, mas foi travado por Raum.

Aos 39, a Alemanha teve um gol anulado. Kimmich cobrou falta para a grande área. Rudiger cabeceou para o fundo das redes, mas o árbitro Danny Desmond Makkelie assinalou impedimento.

Aos 44, Rudiger chutou forte e obrigou Unai Simón a fazer uma defesa em dois tempos. A primeira etapa da partida terminou com o placar fechado.

Segundo tempo

No primeiro minuto da etapa final, Asensio partiu em velocidade pela esquerda, chegou até perto da área e cruzou rasteiro. Neuer se jogou para defender.

Aos 11, Unai Simón jogou “na fogueira” para Pedri. Ele perdeu a bola na entrada da área. Gundogan passou para Kimmich, que chutou no canto direito. Unai Simón salvou a Espanha, mandando para escanteio.

Aos 13, Olmo chegou pela meia esquerda, abriu espaço e chutou rasteiro. No meio do gol, Neuer fez a defesa.

Aos 16, os espanhóis abriram o placar com Morata. Em uma bela troca de passes, o atacante recebeu na primeira trave de Jordi Alba e mandou para o fundo do gol.

Aos 26, Musiala limpou dois marcadores, chegou perto da linha de fundo pela direita e cruzou para a área. Fullkrug tentou o chute, mas foi travado por Rodrigo.

Um minuto depois, os alemães quase empataram o jogo. Musiala recebeu livre na grande área, chegou na cara de Unai Simón e disparou uma bomba em cima do goleiro espanhol. A bola foi para escanteio.

O jogo seguia empolgante quando, aos 37 minutos, a Alemanha buscou o empate. Klostermann partiu rapidamente pela direita e tocou para Musiala, que passou pela marcação e deixou a bola para Fullkrug. Livre, o artilheiro fuzilou e trouxe um alívio para a torcida alemã.

Nos próximos minutos, os dois times seguiram em ritmo acelerado tentando buscar o segundo gol. Aos 49, Sané foi lançado na ponta esquerda, invadiu a área, driblou Unai Simón, mas perdeu o ângulo. De carrinho, tocou para Fullkrug. A zaga mandou a bola para escanteio. O jogou foi emocionante até o apito final, aos 51 minutos.

Na sua estreia na Copa, a Espanha goleou a Costa Rica por 7 a 0. Já a Alemanha perdeu, de virada, para o Japão por 2 a 1.

Os espanhóis lideram o Grupo E, com quatro pontos, seguidos por Japão e Costa Rica, com 3. A Alemanha é a última colocada, com 1. A classificação para as oitavas de final será decidida na próxima rodada. Todos os times têm chances de avançar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte