Cauã Reymond fala sobre a morte da mãe e cita dificuldade após a perda

2 de outubro de 2020

Ator conta como conta como recuperou saúde mental. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um ano e meio após a morte da mãe, Cauã Reymond se pronunciou pela primeira vez depois da perda. Na época, o ator se afastou das novelas para ficar com Denise. “Acho que a gente vive no mundo uma crise de ansiedade. Acho, não. Me arrisco a dizer que a gente vive uma crise de ansiedade. Muita gente dependente de remédios etc. Perdi uma pessoa superpróxima, muito importante na minha vida, e foram momentos em que fiquei mais ansioso”, relatou ao podcast “Jornada da Calma”, de Helena Galante, no ar no Spotify.

Cauã procurou ajuda para recuperar a saúde mental e apostou na meditação. “Comecei a buscar técnicas de respiração, que automaticamente me levaram à meditação, à meditação guiada. Estou nessa busca. É um universo enorme quando a gente para para pensar no fluxo de pensamento”, comentou.

Isolado por conta da pandemia do novo coronavírus, Cauã afirmou que a quarentena não foi das mais fáceis. “Eu sou um cara que adoro conversar. Sofri muito na pandemia. Eu não sabia o quanto eu gostava de gente, o quanto eu precisava encontrar pessoas, ouvir histórias. Eu me alimento com o que observo no mundo. Sou muito curioso. Então, senti falta dessa troca”, explicou.

