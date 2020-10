Magazine Anitta nega gravidez após seguir médica no Instagram: ‘É minha ginecologista’

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Os seguidores especularam sobre a possibilidade da artista estar grávida. (Foto: Reprodução/Instagram)

Anitta se surpreendeu com a imaginação fértil de alguns fãs nas redes sociais. Ao perceberem que a cantora passou a seguir uma ginecologista especializada em reprodução assistida no Instagram, os seguidores especularam sobre a possibilidade da artista estar grávida, o que foi negado por ela no Twitter. “Que grávida, gente. Ela é minha ginecologista há 10 anos. Ela é quem coloca e troca meu DIU. Só que roubaram meu celular na Europa, e eu tenho preguiça de fazer backup, então perdi todos os meus contatos. Estou a chamando no Insta. Vocês são todos doidos, eu hem”, disse. Mais cedo, Anitta celebrou a chegada do sobrinho, Benício.

Em entrevista recente, Anitta contou que pretende fazer uma pausa na carreira nos próximos anos para realizar o sonho de ser mãe. “Com uns trinta ou trinta e poucos anos quero ser mãe. Vou parar por um tempo para me concentrar nisso. Tudo o que faço precisa ter um foco”, afirmou. A funkeira destacou que a adoção é uma possibilidade e que terá filho ou filha independentemente de qualquer relacionamento: “Eu adotaria, sim. Não preciso de homem para isso. Aliás, não preciso de homem para nada [risos]”.

