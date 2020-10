Magazine Depois de anos afastada, Xuxa volta à Globo para gravar com Tatá Werneck

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Xuxa nos Estúdios Globo nesta sexta-feira. (Foto: Arquivo pessoal)

Xuxa voltou aos Estúdios Globo nesta sexta-feira (2), pela primeira vez desde 2015, quando deixou a emissora e se transferiu para a Record. Ela foi gravar uma participação no “Lady Night”, do Multishow. A entrevista era um sonho antigo de Tatá Werneck, a apresentadora da atração. O convite foi feito pessoalmente por ela e aceito por Xuxa no início do ano.

Não será a primeira vez que a loura será vista na tela de um canal do grupo. Em maio, ela deu entrevista a Pedro Bial, mas, por causa da pandemia, a conversa foi remota.

Xuxa estava emocionada, como disse a pessoas próximas. Ela tem contrato com a Record até dezembro, mas seu desligamento depois disso já está combinado.

Boato

Nesta semana, surgiram rumores de que o contrato do apresentador Fausto Silva com a Globo, que chega ao fim em 2022, não seria renovado e que a emissora estaria buscando nomes para substituí-lo aos domingos. Boatos davam conta de que as apresentadoras Xuxa Meneghel e Eliana estavam entre as cotadas para a vaga.

Entretanto, em seu perfil no Instagram, o diretor Boninho negou as informações. Ele exaltou as qualidades de Faustão, destacou que o apresentador foi vítima de “jornalistas que não respeitam a profissão” e prometeu que a parceria vai se estender “por muitos anos”.

